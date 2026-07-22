Roma 4 allievi dell’Aeronautica pestati e rapinati da baby gang di romeni

Notizia in breve

Quattro allievi dell’Aeronautica Militare sono stati rapinati e picchiati da un gruppo di giovani di origine romena in zona Trastevere. La rapina è iniziata con insulti, poi i malviventi hanno inseguito i ragazzi, arrivando a puntare coltelli contro di loro. I quattro sono stati costretti a consegnare oggetti personali mentre cercavano di scappare correndo tra i vicoli. Nessuna persona è rimasta ferita gravemente, ma sono stati tutti colti da shock.