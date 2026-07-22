Roma 4 allievi dell’Aeronautica pestati e rapinati da baby gang di romeni
Quattro allievi dell’Aeronautica Militare sono stati rapinati e picchiati da un gruppo di giovani di origine romena in zona Trastevere. La rapina è iniziata con insulti, poi i malviventi hanno inseguito i ragazzi, arrivando a puntare coltelli contro di loro. I quattro sono stati costretti a consegnare oggetti personali mentre cercavano di scappare correndo tra i vicoli. Nessuna persona è rimasta ferita gravemente, ma sono stati tutti colti da shock.
Prima gli insulti. Poi la caccia all’uomo. Infine i coltelli puntati contro quattro allievi marescialli dell’Aeronautica Militare, costretti a consegnare tutto quello che avevano addosso mentre tentavano di salvarsi correndo tra i vicoli di Trastevere. Una sequenza di violenza che racconta molto più di una rapina: un’aggressione organizzata, consumata da una baby gang, di origine romena, culminata con un pestaggio e la fuga a bordo di un’auto. Tutto comincia all’alba del 10 maggio. I quattro cadetti percorrono via Garibaldi quando vengono avvicinati da una Fiat Panda con a bordo sei giovani. All’inizio sembrano solo battute. Poi il clima cambia improvvisamente. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
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