Un film diretto da Michael Saronovsky presenta una versione originale di Robin Hood, mescolando scene splatter e momenti contemplativi. La pellicola si concentra sul mito del bandito, mostrando un’interpretazione diversa rispetto alle rappresentazioni tradizionali. La narrazione alterna passaggi violenti a riflessioni più introspective, creando un contrasto visivo e tematico. La produzione si distingue per l’approccio estetico e per la volontà di rielaborare la figura di Robin Hood in chiave più cruda e realistica.

Quello cui assistiamo con Robin Hood: il prezzo del sangue, diretto da Michael Saronovsky ( Pig, A Quiet Place ) è un’interessante visione del leggendario bandito. Una storia visionaria e filiforme che lascia la contemplazione sonora e visiva su un mondo che parla ancora di noi. La sinossi. Dopo anni trascorsi lontano dalle battaglie e dalle imprese che hanno alimentato la sua leggenda, Robin Hood è un uomo vecchio, consumato dalle ferite del passato e dal peso di un nome che ormai lo perseguita, ben distante dai canti di eroismo per cui tutti lo ricordano. Consapevole del terrore che ha diffuso, del sangue innocente versato per nessun motivo, Robin non desidera che una morte onorevole. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - ‘Robin-Hood: il prezzo del sangue’: una versione originale del mito tra scene splatter e visioni contemplative

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Robin Hood - Il Prezzo del Sangue: Questo non è il Robin Hood che ricordate

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