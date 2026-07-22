Robin Hood | Il prezzo del sangue – Una lenta agonia narrativa La recensione

Da nerdpool.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Se c’è una casa di produzione che nell’ultimo decennio ha saputo ridefinire il concetto stesso di cinema d’autore, quella è senza dubbio A24. La fucina indipendente americana ci ha abituato a film capaci di prendere i generi cinematografici più consolidati, smontarli pezzo per pezzo e ricomporli sotto una luce del tutto inedita — basti pensare alla carica eversiva di Civil War, alla visione spiazzante di Eddington o alla grottesca brillantezza di Death of a Unicorn e all’ultimo successo di pubblico e critica Backrooms. Le premesse per Robin Hood – Il prezzo del sangue ( The Death of Robin Hood ) erano, sulla carta, le migliori possibili.... 🔗 Leggi su Nerdpool.it

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