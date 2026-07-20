Un gruppo di genitori ha inviato una diffida al Comune di Bologna e al sindaco, contestando le condizioni delle aule del nido comunale Vestri. Secondo i genitori, le aule sono sovraffollate e le temperature interne superano i limiti igienico-sanitari, creando il rischio di ipertermia e colpi di calore per i bambini. La protesta nasce dal fatto che l’asilo non è dotato di condizionatori. I genitori hanno annunciato che non pagheranno la retta finché le condizioni non miglioreranno.

«Aule sovraffollate, temperature che superano i limiti igienico-sanitari, il rischio concreto di ipertermia e colpi di calore per i più piccoli». Sono queste le condizioni che hanno spinto un gruppo di genitori del nido comunale Vestri a mandare una diffida formale al Comune di Bologna e al sindaco Matteo Lepore. «Se gli interventi urgenti non verranno disposti — scrivono — sarà dichiarato l’inadempimento del servizio e le famiglie sospenderanno il pagamento delle rette». Un’azione tutt’altro che simbolica che ha l’obiettivo di smuovere Palazzo d’Accursio «per un intervento immediato, non promesse». Secondo le famiglie, dentro al nido (ospitato in una struttura condominiale al San Donato) le temperature registrate nelle ultime settimane in alcune sezioni supererebbero i limiti compatibili con il benessere dei più piccoli. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

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© Corrieredibologna.corriere.it - Asili nido senza condizionatori a Bologna, un gruppo di genitori diffida il Comune: «Non paghiamo la retta»

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