Un editore, fondatore di due case editrici, SUR nel 2011 e minimum fax nel 1994, ha anche diretto la Scuola del libro e co-organizzato il festival “La grande invasione” a Ivrea.

Ha fondato le case editrici SUR (nel 2011) e minimum fax (nel 1994). Dirige la Scuola del libro e, con Gianmario Pilo, il festival “La grande invasione” a Ivrea. Con Martina Testa ha curato l’antologia Burned Children of America (minimum fax 2001, Penguin 2003). La sua ultima traduzione è Fotografie del mondo perduto di Lawrence Ferlinghetti (2025). Finché un giorno, di buon mattino, non fui svegliato da un vocio sommesso accompagnato da un cospicuo sferragliare. Affacciandomi dalla porta della camera da letto, vidi mia madre discutere con una squadra di operai. Quando furono andati via, lei mi spiegò con il più placido dei toni: «Da domani iniziano i lavori per separare del tutto la mansarda dal piano di sotto, così quando tu andrai ad abitare da solo io potrò affittarla». 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Ritratto dell’editore da cucciolo (con libri per l’estate)

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