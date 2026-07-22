rissa durante i mondiali notte violenta in spiaggia

Durante i Mondiali, si è verificata una rissa sulla spiaggia di Porto Recanati tra giovani di origine magrebina e ragazzi argentini. La lite si è trasformata in un conflitto con calci e pugni, coinvolgendo più persone. Nessuna informazione su eventuali feriti o interventi delle forze dell'ordine. La scena si è svolta in una notte caratterizzata da violenza e tensione sulla spiaggia.

Una scena di violenza degna dei film, con diversi giovani di origine magrebina che si sono azzuffati con dei ragazzi argentini sulla spiaggia di Porto Recanati, rifilandosi calci e pugni. È la rissa avvenuta domenica sera all’altezza di largo Porto Giulio, mentre veniva proiettata su un maxi schermo la finale dei mondiali di calcio fra Argentina e Spagna. Durante lo svolgimento del match, purtroppo, si sono verificati dei disordini. Stando a dei testimoni, un gruppo di giovani nordafricani sui 20 anni avrebbe iniziato a prendere in giro dei ragazzi argentini, che in quel momento stavano tifando la loro nazionale. Così sono volate botte da orbi tra le due fazioni lungo la spiaggia, in mezzo a tanti giovani che si trovavano lì per gustarsi la finale dei mondiali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Paredes Loses It: Ugly Brawl Erupts After Spain Beat Argentina In World Cup Final.

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