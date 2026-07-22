Ripreso dal satellite di Copernicusil meteo-mostro che dal cielomartedì ha flagellato le Marche
Il satellite di Copernicus ha ripreso un sistema temporalesco intenso che martedì 21 luglio ha colpito le Marche. Durante il pomeriggio si sono verificati temporali molto forti, accompagnati da grandine e venti di burrasca. Le immagini mostrano un'ampia area interessata dal maltempo. Non ci sono ancora dettagli sulle conseguenze o sui danni causati, né su eventuali interventi di soccorso.
Il "meteo-mostro" che nel pomeriggio di martedì 21 luglio ha flagellato le Marche, con temporali distruttivi, grandine e venti di burrasca, fa paura anche a vederlo dall'alto, figurarsi dal basso mentre ti arriva addosso in testa. Il colossale sistema di supercelle temporalesche è stato ripreso, mentre stava passando sopra le province di Padova e Rovigo, dal satellite Sentinel-2 di Copernicus Ue, il programma dell'Unione Europea dedicato all'osservazione e al monitoraggio del nostro pianeta. Il "mostro" è appena all'inizio del suo viaggio dall'alta Valpadana verso il mare Adriatico. Le nuovole a forma di V "Una... 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it
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