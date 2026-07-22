Il satellite di Copernicus ha ripreso un sistema temporalesco intenso che martedì 21 luglio ha colpito le Marche. Durante il pomeriggio si sono verificati temporali molto forti, accompagnati da grandine e venti di burrasca. Le immagini mostrano un'ampia area interessata dal maltempo. Non ci sono ancora dettagli sulle conseguenze o sui danni causati, né su eventuali interventi di soccorso.

Il "meteo-mostro" che nel pomeriggio di martedì 21 luglio ha flagellato le Marche, con temporali distruttivi, grandine e venti di burrasca, fa paura anche a vederlo dall'alto, figurarsi dal basso mentre ti arriva addosso in testa. Il colossale sistema di supercelle temporalesche è stato ripreso, mentre stava passando sopra le province di Padova e Rovigo, dal satellite Sentinel-2 di Copernicus Ue, il programma dell'Unione Europea dedicato all'osservazione e al monitoraggio del nostro pianeta. Il "mostro" è appena all'inizio del suo viaggio dall'alta Valpadana verso il mare Adriatico. Le nuovole a forma di V "Una... 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

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© Corriereadriatico.it - Ripreso dal satellite di Copernicusil meteo-mostro che dal cielomartedì ha flagellato le Marche

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