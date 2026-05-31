Le fratturano lo sterno e la riempiono di lividi in un doppio pestaggio | 12enne aggredita dal branco di coetanee Tutto ripreso dal cellulare

Da secoloditalia.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Guastalla, una ragazza di 12 anni è stata vittima di due aggressioni in pochi giorni nel giardino di una basilica. Durante gli attacchi, è stata colpita allo sterno e riempita di lividi in un doppio pestaggio da parte di un gruppo di coetanee. Le aggressioni sono state riprese con un cellulare. L’area è nascosta dalla strada e dall’ingresso dell’oratorio parrocchiale, e le violenze sono avvenute in un luogo isolato.

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Non c’è tregua e non c’è confine di genere: a Guastalla, in provincia di Reggio Emilia, una ragazzina di 12 anni è stata aggredita due volte in pochi giorni da alcune sue coetanee nel giardino della basilica di Pieve, in un’area nascosta dalla strada e dall’ingresso dell’oratorio parrocchiale. Un episodio di inaudita ferocia, consumato all’ombra di un oratorio e amplificato dal cinismo dei social, scuote il comune emiliano. Choc a Reggio Emilia, doppio pestaggio del branco di coetanee a una 12enne. Una ragazzina di appena 12 anni è stata vittima di un doppio, brutale pestaggio da parte di alcune coetanee nel giardino della basilica di Pieve, un’area defilata rispetto alla strada. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

le fratturano lo sterno e la riempiono di lividi in un doppio pestaggio 12enne aggredita dal branco di coetanee tutto ripreso dal cellulare
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