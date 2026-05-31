Le fratturano lo sterno e la riempiono di lividi in un doppio pestaggio | 12enne aggredita dal branco di coetanee Tutto ripreso dal cellulare

Notizia in breve

A Guastalla, una ragazza di 12 anni è stata vittima di due aggressioni in pochi giorni nel giardino di una basilica. Durante gli attacchi, è stata colpita allo sterno e riempita di lividi in un doppio pestaggio da parte di un gruppo di coetanee. Le aggressioni sono state riprese con un cellulare. L’area è nascosta dalla strada e dall’ingresso dell’oratorio parrocchiale, e le violenze sono avvenute in un luogo isolato.