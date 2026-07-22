Rinnovo contratto scuola Anief avverte il Governo | Impegni disattesi o si sblocca o si rompe Stallo su buoni pasto e mobilità Prossimo incontro a settembre

Nell'incontro all'Aran sul rinnovo del contratto scuola, non si è raggiunto alcun accordo. Problemi principali sono i buoni pasto e la mobilità, che restano irrisolti. È il sesto incontro senza risultati e il sindacato minaccia di non firmare se le richieste non saranno ascoltate. Il prossimo appuntamento è previsto a settembre.

Ennesima fumata nera all'Aran per il rinnovo del contratto della scuola. Il sesto appuntamento dedicato alla parte normativa del CCNL 2025-2027 si è chiuso con un nulla di fatto, con il sindacato Anief che minaccia addirittura di non mettere la firma sull'accordo se le sue richieste continueranno a essere ignorate. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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