La legge sull’autonomia differenziata è passata alla Camera, segnando un risultato favorevole alla Lega. La proposta rappresenta l’unico risultato significativo ottenuto finora, dopo le tensioni legate alle recenti dichiarazioni di un ufficiale dell’esercito. La riforma si trova in stallo e non sono previsti altri progressi immediati.

Il passaggio alla Camera dell’Autonomia differenziata segna un punticino a favore della Lega, alla ricerca di un posto al sole dopo la bufera Vannacci. L’iter non è concluso, anzi è ancora abbastanza lungo, ma consente al Carroccio di tirare un po’ il fiato dopo mesi complicati, e di tornare a conquistare un po’ di centralità nel centrodestra, come dimostra l’accordo sulla legge elettorale con Giorgia Meloni. L’opposizione strepita senza ricordare che l’Autonomia è l’attuazione della riforma costituzionale del Titolo V approvata nel 2001 dal centrosinistra con pochi voti di maggioranza (a quei tempi da quelle parti non andava di moda il mantra "le riforme devono essere condivise") ed è stata poi chiesta da diverse regioni, tra le quali (nel 2017) anche dall’ Emilia-Romagna. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Riforme in stallo. Solo la Lega otterrà qualcosa

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