Richiamo a Marmorini La sanzione più leggera per il gestaccio in piazza

Da lanazione.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il giostratore Tommaso Marmorini riceve un richiamo, mentre due maestri d’arme vengono squalificati. La decisione arriva dalla magistratura della Giostra, che ha esaminato i procedimenti disciplinari avviati dopo la gara del 20 giugno. La sanzione più lieve riguarda Marmorini, accusato di aver tenuto un comportamento scorretto in piazza. Non sono stati adottati altri provvedimenti nei confronti di altri partecipanti.

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Un richiamo per il giostratore Tommaso Marmorini e la squalifica di due maestri d’arme. Sono queste le decisioni principali della magistratura della Giostra, chiamata a pronunciarsi sui procedimenti disciplinari aperti dopo la Giostra del 20 giugno. Un verdetto che chiude uno dei casi più discussi del dopo carriera e che sul cavaliere di Porta Sant’Andrea, sceglie la strada della misura. Marmorini era stato incolpato per un gestaccio rivolto ai figuranti di Porta Crucifera subito dopo il centro decisivo di Saverio Montini, quello che regalato ai biancoverdi la quarantesima lancia d’oro, con annesso sorpasso storico su Colcitrone nell’albo d’oro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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