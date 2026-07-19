gestaccio a colcitrone marmorini incolpato

Notizia in breve

Un uomo è stato ripreso mentre compiva un gesto offensivo rivolto ai figuranti di Porta Crucifera in piazza Colcitrone. La scena è stata catturata da diversi telefoni cellulari e pubblicata online. L’uomo si era già scusato pubblicamente per il comportamento. La provocazione è avvenuta durante un evento locale, con alcuni testimoni che hanno confermato l’accaduto. Nessuna denuncia è stata formalizzata, ma il gesto ha suscitato reazioni tra i presenti.