Gestaccio a Colcitrone Marmorini incolpato
Un uomo è stato ripreso mentre compiva un gesto offensivo rivolto ai figuranti di Porta Crucifera in piazza Colcitrone. La scena è stata catturata da diversi telefoni cellulari e pubblicata online. L’uomo si era già scusato pubblicamente per il comportamento. La provocazione è avvenuta durante un evento locale, con alcuni testimoni che hanno confermato l’accaduto. Nessuna denuncia è stata formalizzata, ma il gesto ha suscitato reazioni tra i presenti.
Un gestaccio per il quale si era già scusato pubblicamente. Uno dei tanti telefonini puntati sulla piazza lo aveva pizzicato in una provocazione ai figuranti di Porta Crucifera. Per questo la magistratura della Giostra ha sentito nei giorni scorsi il cavaliere di Porta Sant’Andrea Tommaso Marmorini. Al centro delle domande poste dal primo magistrato Marco Dioni e dai togati il "gesto dell’ombrello" (come Alberto Sordi nel film "I Vitelloni") rivolto da Marmorini, due volte in corsa, verso il settore occupato dagli armati di Colcitrone. Il centro decisivo di Saverio Montini aveva appena dato a Sant’Andrea la lancia d’oro numero 40, una in più dei rossoverdi: un sorpasso storico. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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