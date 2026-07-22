La Croce Rossa ha confermato che rianimazione e defibrillatore sono stati utilizzati immediatamente su Fakir. La organizzazione ha inoltre affermato di essere disponibile a collaborare con le indagini in corso. La precisazione arriva in risposta a dichiarazioni precedenti che contraddicevano le azioni tempestive messe in atto. La Croce Rossa ha sottolineato di aver agito prontamente secondo le informazioni in suo possesso.

“Riteniamo doveroso ribadire e precisare che, secondo le informazioni in nostro possesso e contrariamente a quanto dichiarato ieri e riportato da alcuni organi di stampa questa mattina, l’equipaggio di soccorritori ha praticato manovre di rianimazione cardiopolmonare sul paziente dal momento in cui è stato possibile intervenire fino all’arrivo dell’automedica, il cui intervento è stato richiesto alla centrale operativa dallo stesso equipaggio della Croce Rossa Italiana dopo pochi minuti dal suo arrivo sul luogo”. La Croce Rossa Italiana – che già subito dopo i fatti aveva diffuso una nota – interviene nuovamente per chiarire alcuni aspetti dell’intervento di soccorso prestato ad Abderrahim Fakir, il cittadino marocchino di 42 anni morto domenica a Bologna durante un intervento della polizia in via Ivan Svevo, nel quartiere Pilastro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Rianimazione e defibrillatore usati dal primo momento possibile su Fakir”: la precisazione della Croce Rossa. Che dice: “Totale disponibilità a collaborare alle indagini”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

La Croce rossa: i soccorritori hanno cercato di rianimare Fakir, utilizzato anche un defibrillatoreI soccorritori della Croce Rossa Italiana hanno cercato di rianimare un uomo a Bologna, utilizzando manovre di rianimazione cardiopolmonare e un...

Un defibrillatore per la Croce Rossa da “Regalami un Sorriso”Sabato 13 giugno alle 11 si terrà l'inaugurazione di un defibrillatore presso la sede della Croce Rossa di Lizzano Belvedere, in provincia di Bologna.

La Croce rossa: i soccorritori hanno cercato di rianimare Fakir, utilizzato anche un defibrillatoreI volontari della Croce Rossa Italiana giunti per soccorrere Abderrahim Fakir a Bologna sono intervenuti con manovre di rianimazione cardiopolmonare e ... gazzettadelsud.it

Croce Rossa: I soccorritori hanno cercato di rianimare FakirBOLOGNA – I volontari della Croce rossa italiana giunti per soccorrere Abderrahim Fakir a Bologna domenica 19 luglio sono intervenuti con manovre di rianimazione cardiopolmonare e defibrillatore per ... bologna.repubblica.it