Il Parlamento ha deciso di rinviare l’esame del disegno di legge sulla riammissione dei medici radiati. La questione riguarda un testo che prevede il reintegro dei sanitari espulsi, ma divergenze interne e l’opposizione del Quirinale hanno causato il posticipo. Il centrodestra aveva inizialmente spinto per l’approvazione, ma ora il dibattito è sospeso. La decisione si è verificata dopo un confronto tra le parti coinvolte.

Rinviato l’esame del ddl con la riammissione dei sanitari radiati Quirinale e divergenze interne rischiano di affossare la norma. Chi spera nella spaccatura è il Quirinale che ha raccolto le istanze dell’Ordine dei medici, già pronto alle barricate dopo il voto in commissione Affari Sociali della Camera dov’è in discussione la delega di riforma delle professioni sanitarie. Secondo le indiscrezioni, infatti, il Colle vorrebbe fare leva non soltanto sulle opposizioni ma anche su Forza Italia e Noi Moderati per alleggerire la norma o affossarla nella navetta CameraSenato. Della questione ci eravamo già occupati nei giorni scorsi e – onestamente – speravamo che la discussione trovasse una qualche smentita da parte della presidenza della Repubblica; invece nulla, anzi la questione prosegue e ormai viene data come un dato di fatto. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Reintegro dei medici, il centrodestra prende tempo dopo il muro del Colle

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