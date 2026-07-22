regno unito burnham avvia il nuovo governo

Il nuovo governo nel Regno Unito ha annunciato che dal primo ottobre sarà eliminata l’IVA del 5% sulle bollette elettriche domestiche. La misura riguarda le utenze di cittadini e famiglie. Nessun’altra informazione supplementare è stata comunicata al momento.

La prima misura annunciata è l'abolizione, a partire dal primo ottobre, dell'Iva del 5% sulle bollette elettriche domestiche. Il provvedimento dovrebbe garantire un risparmio medio di circa 45 sterline l'anno per famiglia e sarà finanziato, secondo il governo, con la cancellazione del progetto sulle carte d'identità digitali avviato dal precedente esecutivo guidato da Keir Starmer. L'annuncio ha però suscitato le critiche dell'opposizione e di alcuni ex ministri . 🔗 Leggi su Vaticannews.va

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David Lammy Resigns As Andy Burnham Begins Major UK Government Reshuffle | NewsX World

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