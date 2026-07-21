Regno Unito Burnham apre il nuovo governo | ‘La missione è abbassare il costo della vita’

Notizia in breve

Il nuovo governo britannico guidato da Andy Burnham ha avviato la prima riunione del gabinetto, chiedendo interventi concreti contro il caro-spese. Il primo provvedimento annunciato è lo stop all’IVA sulle bollette dell’elettricità, in vigore dal 1° ottobre. Burnham ha sottolineato che la priorità è ridurre il costo della vita, senza specificare ulteriori misure.