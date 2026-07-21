Regno Unito Burnham apre il nuovo governo | ‘La missione è abbassare il costo della vita’
Il nuovo governo britannico guidato da Andy Burnham ha avviato la prima riunione del gabinetto, chiedendo interventi concreti contro il caro-spese. Il primo provvedimento annunciato è lo stop all’IVA sulle bollette dell’elettricità, in vigore dal 1° ottobre. Burnham ha sottolineato che la priorità è ridurre il costo della vita, senza specificare ulteriori misure.
Prima riunione del gabinetto per Burnham: ai ministri chiede interventi concreti contro il caro-spese. Primo provvedimento annunciato per il Regno Unito: stop all’Iva sulle bollette dell’elettricità dall'1 ottobre Il nuovo governo britannico targatoAndy Burnhamparte da una parola d’ordine:costo della vita. Nel corso della sua prima riunione di gabinetto, il neo premier ha chiesto ai ministri di individuare “tutti i modi possibili”perridurre la pressione economica sulle famiglie, anche attraverso interventi piccoli ma capaci di dare un segnale immediato ai cittadini. “Dobbiamo essere un governo sul costo della vita, un governo che abbassa il costo della vita”, ha dichiarato Burnham rivolgendosi ai membri del nuovo esecutivo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Londra, Regno Unito – 17 luglio 2026. Andy Burnham è stato ufficialmente proclamato nuovo leader del
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