registro imprese storiche aperte le candidature premi e riconoscimenti

Notizia in breve

Sono state aperte le candidature per il registro imprese storiche, un elenco che raccoglie aziende con una lunga presenza sul territorio. Le imprese, che hanno resistito al passare degli anni, sono ora riconosciute ufficialmente come patrimonio di competenze, tradizioni e cultura d’impresa. Sono previsti premi e riconoscimenti per le aziende che rientrano nei requisiti richiesti, e le iscrizioni sono aperte fino a una determinata scadenza.