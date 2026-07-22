Registro imprese storiche Aperte le candidature Premi e riconoscimenti
Sono state aperte le candidature per il registro imprese storiche, un elenco che raccoglie aziende con una lunga presenza sul territorio. Le imprese, che hanno resistito al passare degli anni, sono ora riconosciute ufficialmente come patrimonio di competenze, tradizioni e cultura d’impresa. Sono previsti premi e riconoscimenti per le aziende che rientrano nei requisiti richiesti, e le iscrizioni sono aperte fino a una determinata scadenza.
Hanno resistito al tempo, e oggi rappresentano un patrimonio di competenze, tradizioni e cultura d’impresa per il territorio. Il comune di Castel San Pietro ha aperto le candidature per l’iscrizione al Registro delle Imprese Storiche – Anno 2026, l’iniziativa che valorizza e premia le attività economiche che, proprio grazie alla loro continuità nel tempo, non costituiscono soltanto la spina dorsale dell’economia locale, ma custodiscono la memoria viva, il patrimonio di competenze e l’identità sociale di una comunità. L’iniziativa, che il Comune cavalca ormai da anni, nasce con l’obiettivo di offrire un pubblico riconoscimento a tutte quelle realtà economiche che, con la loro longevità e resilienza, continuano a costituire un presidio fondamentale e una concreta testimonianza di cultura d’impresa nel territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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