Finta maga intascava anche il reddito di cittadinanza | scoperta

Da anteprima24.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una donna che si spacciava per maga è stata scoperta ad aver percepito il reddito di cittadinanza senza averne diritto. La Guardia di Finanza di Avellino ha avviato controlli sul suo patrimonio e sulle sue dichiarazioni, trovando incongruenze che hanno portato a questa scoperta. La donna aveva richiesto e ricevuto il beneficio economico senza rispettare i requisiti previsti dalla legge. Le indagini sono ancora in corso per verificare eventuali altri illeciti collegati.

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Tempo di lettura: 2 minuti         Prosegue l’incessante attività del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Avellino a tutela della legalità e contro illeciti economico-finanziari. In particolare, i militari della Compagnia di Solofra (AV) hanno smascherato una donna residente in provincia, autoproclamatasi “maga”, che operava completamente in “nero”. Attraverso i social network, la donna pubblicizzava consulenze telefoniche di cartomanzia e chiromanzia spacciandole per “gratuite”. In realtà, l’attività era a pagamento: le successive indagini finanziare sui suoi conti correnti hanno svelato oltre 4.000 prestazioni saldate tramite bonifici, ricariche e accrediti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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