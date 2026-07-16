Finta maga intascava anche il reddito di cittadinanza | scoperta

Notizia in breve

Una donna che si spacciava per maga è stata scoperta ad aver percepito il reddito di cittadinanza senza averne diritto. La Guardia di Finanza di Avellino ha avviato controlli sul suo patrimonio e sulle sue dichiarazioni, trovando incongruenze che hanno portato a questa scoperta. La donna aveva richiesto e ricevuto il beneficio economico senza rispettare i requisiti previsti dalla legge. Le indagini sono ancora in corso per verificare eventuali altri illeciti collegati.