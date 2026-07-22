Rassegna stampa Juve | prime pagine quotidiani sportivi – 22 luglio

Il 22 luglio i quotidiani sportivi dedicano ampio spazio alla Juventus. Si parla di un possibile interesse per il difensore Todibo, considerato adatto al modo di giocare di Spalletti. La squadra valuta anche un ritorno su Tomori, con confronti tra le caratteristiche dei due calciatori e i piani futuri del club. La trattativa per il mercato si intensifica, con sondaggi e valutazioni sulle possibili operazioni.

Todibo è il difensore ideale per la Juve? Le sue caratteristiche sono perfette per il modo di giocare di Spalletti La Juve ripensa a Tomori, come è andata la sua stagione con il Milan? I numeri giustificano l’interesse bianconero In casa Juve nasce il dilemma Ekhator: giusto cederlo in prestito o bisognerebbe puntarci da subito? L’analisi Il Besiktas insiste per Cabal: la Juve ha aperto al trasferimento. Serve questa formula per chiudere l’affare Puczka rimpianto Juve? L’ex giocatore della Juventus subito in gol con la maglia del Genoa su calcio di punizione Pugno saluta la Juventus e vola in prestito all’Ajax: avventura in prestito per l’attaccante bianconero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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Le prime pagine dei quotidiani 27 Marzo 2026

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