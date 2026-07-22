Rapporto sul commercio in Italia imprese più forti ma meno negozi sul territorio
Tra il 2018 e il 2025, il numero di esercizi commerciali in Italia è calato da 666mila a 570mila, con una diminuzione del 14,4%. Nonostante questa riduzione, si registra un incremento di produttività ed efficienza tra le imprese. Il rapporto di Confcommercio, presentato oggi a Roma, evidenzia che le attività più solide sono cresciute in capacità, anche se il numero di negozi sul territorio si è ridotto.
Il primo rapporto di Confcommercio - presentato oggi a Roma - fotografa la situazione delle attività commerciali in Italia. Tra il 2018 e il 2025 gli esercizi al dettaglio diminuiscono da 666mila a 570mila (-14,4%), ma aumentano produttività ed efficienza. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Segui gli aggiornamenti su Italia.
STM | La migliore azione italiana è ancora un buy
Notizie e thread social correlati
Commercio, il paradosso italiano: 100mila vetrine in meno ma imprese più fortiIn Italia, si registrano 100 mila vetrine in meno rispetto al passato, con un calo di negozi di prossimità soprattutto nei piccoli centri.
Commercio di vicinato, sempre meno negozi ma il problema non è solo la grande distribuzioneIl numero di negozi di vicinato sta diminuendo, secondo i dati più recenti, con molte attività che chiudono o si trasferiscono.
Temi più discussi: Commercio in Italia, Confcom fa il punto; Evento celebrativo del Centenario di ICE Agenzia e presentazione del Rapporto ICE e dell’Annuario ISTAT-ICE; Presentato il 36 ° Rapporto annuale Milano Produttiva; L’export vale il 32% del Pil, obiettivo 700 miliardi. L’Istituto per il commercio estero compie 100 anni.
Il ministro @adolfo_urso, alle ore 10.40, interviene alla presentazione del 1° rapporto sul commercio in Italia elaborato da @Confcommercio. Diretta streaming confcommercio.it/live x.com
Questa mattina la presentazione del rapporto elaborato dal Collegio Carlo Alberto sul settore ricettivo a Torino e provincia L'iniziativa è stato organizzata in collaborazione fra Confesercenti, Camera di commercio di Torino e Turismo Torino e Provincia facebook
Commercio, il paradosso italiano: 100mila vetrine in meno ma imprese più fortiMeno vetrine, meno negozi di prossimità, specie nei piccoli centri, ma imprese più grandi e capaci di generare fatturato. Con un vantaggio competitivo per la ... lapresse.it
Confcommercio, persi 96 mila negozi in sette anni. Urso: Non rassegnamoci alla desertificazioneIl rapporto sul commercio presentato stamattina dal presidente Sangalli e dal direttore dell’ufficio studi Bella: La produttività per addetto è salita del ... repubblica.it