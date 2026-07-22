Rapporto sul commercio in Italia imprese più forti ma meno negozi sul territorio

Notizia in breve

Tra il 2018 e il 2025, il numero di esercizi commerciali in Italia è calato da 666mila a 570mila, con una diminuzione del 14,4%. Nonostante questa riduzione, si registra un incremento di produttività ed efficienza tra le imprese. Il rapporto di Confcommercio, presentato oggi a Roma, evidenzia che le attività più solide sono cresciute in capacità, anche se il numero di negozi sul territorio si è ridotto.