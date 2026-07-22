Una baby gang è stata arrestata dai carabinieri a Saronno dopo aver rapinato un gruppo di coetanei in centro. I giovani avevano minacciato le vittime con un coltello a serramanico, costringendole a consegnare denaro. L’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto subito dopo il fatto, portando all’arresto dei responsabili. Le vittime non hanno riportato ferite. Le indagini sono in corso per chiarire eventuali altri episodi simili.

Saronno, 22 luglio 2026 – Avevano minacciato e rapinato, in pieno centro storico, un gruppo di coetanei. Si erano fatti consegnare il denaro che avevano in tasca, dopo averli intimiditi con un coltello a serramanico. Alla vista dell’arma, le vittime non avevano opposto resistenza e avevano così dato i soldi alla banda. Nella notte di martedì 21 luglio, tre giovani sono stati arrestati dai carabinieri di Saronno perché ritenuti responsabili di quella rapina ai danni di alcuni coetanei. L’episodio si era verificato intorno alle 23.30 nel salotto cittadino. Alcuni passanti avevano osservato la scena ed erano corsi a segnalare l'accaduto alle forze dell'ordine che erano immediatamente intervenute. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Rapinano con un coltello a serramanico un gruppo di coetanei: baby gang arrestata dai carabinieri in centro a Saronno

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