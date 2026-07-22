Rapina coetanei Sedicenne avvisato

Da ilgiorno.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il provvedimento rappresenta una sorta di "sgridata ufficiale", ma se non cambierà condotta il 16enne nato in Brasile, e residente in provincia, destinatario dell’ Avviso orale adottato nei suoi confronti dal questore di Sondrio, Sabato Riccio, rischia grosso: dalla reclusione da 1 a 3 anni e la multa da 1.549 a 5.164 euro, sino all’eventuale applicazione della " Sorveglianza speciale ", che prevede delle limitazioni anche relative agli orari di uscita, ai luoghi e alle frequentazioni la cui violazione è punibile penalmente. La misura adottata si è resa necessaria nei confronti del giovanissimo in seguito a un grave fatto di rapina aggravata commessa in concorso con altri ragazzi, alcuni dei quali minorenni al par suo, nei confronti di un gruppo di coetanei che stavano giocando a tennis. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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