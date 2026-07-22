Adrien Rabiot resterà al Milan anche nella prossima stagione. Nonostante le voci di una possibile partenza verso il Napoli, il centrocampista francese ha confermato il suo impegno con il club. La società lo considera una figura centrale nel progetto tecnico, e lui stesso ha ribadito la volontà di continuare in rossonero. Nessun cambio di maglia in vista, quindi, e Rabiot continuerà a essere un elemento chiave della squadra.

Il futuro di Adrien Rabiot sarà ancora a tinte rossonere. Dopo le voci insistenti che lo volevano in partenza, direzione Napoli, ci ha pensato il francese stesso a smentire tutto e a confermare il proprio impegno nei confronti del Club rossonero. Dopo la finale per il terzo-quarto posto contro l'Inghilterra, Rabiot è stato intercettato dai giornalisti, che gli hanno chiesto cosa prevedesse il suo futuro. Adrien non ha esitato, dichiarando pubblicamente la volontà di restare al Milan e proseguire il suo percorso con il Diavolo nonostante la mancata qualificazione in Champions League e l'addio di mister Massimiliano Allegri. Il centrocampista... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Rabiot, altro che addio: resta al Milan ed è centrale nei piani di Amorim

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