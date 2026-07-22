Quindi questi missili iraniani?

L’amministrazione statunitense ha affermato di aver impedito all’Iran di lanciare missili, anche se negli ultimi attacchi si sono verificati lanci di razzi. Le autorità americane hanno ripetutamente dichiarato di aver bloccato le capacità di lancio iraniane, ma gli attacchi continuano a verificarsi. Non ci sono state comunicazioni ufficiali su eventuali azioni militari o sanzioni aggiuntive contro l’Iran in risposta a questi eventi.

L'amministrazione statunitense ha sostenuto varie volte di aver tolto all'Iran la possibilità di lanciarli, ma gli attacchi di questi giorni dimostrano il contrario Fin dall’inizio della guerra in Medio Oriente, lo scorso febbraio, l’amministrazione statunitense di Donald Trump ha descritto come uno dei suoi principali obiettivi l’eliminazione delle capacità iraniane di lanciare missili contro le sue basi e i paesi alleati nella regione. Dopo quasi cinque mesi, l’obiettivo non è stato raggiunto. La premessa da fare è che quando si parla di arsenale militare raramente vengono divulgate informazioni precise su quante armi si posseggono o su dove si trovano, e vale anche per il regime iraniano. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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