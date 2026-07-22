Un account, forse da Londra o dalla Romania, ha pubblicato un video generato con intelligenza artificiale. Nel filmato compare anche la moglie di Vannacci, presente nel video. La pubblicazione avviene in un contesto in cui si parla di “slopaganda”, termine usato per descrivere un metodo che, secondo alcune interpretazioni, richiama pratiche fasciste. La questione riguarda l’uso di contenuti digitali e il loro impatto sulla comunicazione pubblica.

Un account, forse da Londra, forse dalla Romania, patria della moglie di Vannacci, anche lei presente nel video, ha pubblicato un filmato generato con l’intelligenza artificiale. Nell’arena di un’antica Roma, un Vannacci ordina l’esecuzione fisica dei suoi avversari politici, i sosia di Elly Schlein, Giuseppe Conte, Romano Prodi, Laura Boldrini. A eseguire l’ordine è un suo scagnozzo, che ha anch’esso un nome e un cognome, ma che scelgo volontariamente di non riportare. L’esecuzione avviene con falce e martello, davanti alla folla. Ecco, per me una cosa così non è satira. È propaganda politica vera e propria (in gergo viene chiamata Slopaganda – Slop traducetela come sbobba ) che immagina la morte violenta di persone reali che oggi fanno politica in Italia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Quella di Vannacci si chiama slopaganda e, usata così, è un metodo fascista

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Padellaro: la remigrazione di Vannacci e propaganda

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