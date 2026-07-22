Otto associazioni locali hanno avviato un progetto chiamato “Percorsi condivisi” per sostenere le loro attività. La seconda edizione del programma coinvolge interventi di solidarietà e impegno sociale, con iniziative rivolte alla comunità. Le associazioni collaborano per rafforzare i servizi offerti e promuovere la partecipazione civica. Il progetto prevede incontri e attività condivise, con l’obiettivo di migliorare l’integrazione tra le diverse realtà del territorio.

Otto storie di solidarietà, partecipazione e valore sociale. È da questo intreccio di intenti che prende vita la seconda edizione di Percorsi Condivisi, l’iniziativa di crowdfunding promossa da RivieraBanca – in collaborazione con la piattaforma IdeaGinger – pensata per sostenere i progetti di otto associazioni delle province di Rimini e Pesaro Urbino. L’obiettivo del progetto va ben oltre il mero aspetto economico: punta infatti a costruire relazioni, favorire la conoscenza reciproca e condividere esperienze tra realtà che, ogni giorno, generano valore sul territorio. "Stiamo parlando di un qualcosa di molto più profondo di una campagna di raccolta fondi – spiega il presidente di RivieraBanca, Fausto Caldari – La mutualità non è astratta: si traduce in persone, progetti sostenuti e opportunità reali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Quei ‘Percorsi condivisi’ per sostenere le attività di otto associazioni del territorio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Experta en Microbiota: Sana tu intestino y tu piel se curará sola Acné, Rosacea, Dermatitis y más

Notizie e thread social correlati

Al Circolo Aurora la conviviale del Rotary con le associazioni di categoria del territorioMartedì sera alle 20, al Circolo Aurora, si terrà una conviviale riservata ai soci del Rotary Club Forlì.

Leggi anche: Incendio alla Delca, le associazioni di categoria: "Imprese del territorio danneggiate"

Argomenti più discussi: Quei ‘Percorsi condivisi’ per sostenere le attività di otto associazioni del territorio; Percorsi. Il G8 di Genova, venticinque anni dopo. Per chi lì, in quei giorni, non c’era; Uil Roma e Lazio: Maurizio Lago, con la politica aperti al dialogo, ma non ci schieriamo con nessuno. Più sicurezza nei luoghi di lavoro e contrasto al dumping contrattuale.