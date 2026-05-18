Al Circolo Aurora la conviviale del Rotary con le associazioni di categoria del territorio

Da forlitoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì sera alle 20, al Circolo Aurora, si terrà una conviviale riservata ai soci del Rotary Club Forlì. L’evento avrà come tema “L’inno di Mameli”, dedicato all’inno nazionale italiano. La serata coinvolgerà anche le associazioni di categoria del territorio, che parteciperanno all’iniziativa. La conviviale si svolge in un’atmosfera informale e mira a approfondire la storia e il significato dell’inno nazionale. La partecipazione è riservata ai soci del club.

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Martedì alle 20 al Circolo Aurora si svolgerà la conviviale del Rotary Club Forlì su “L’inno di Mameli”, dedicata all’inno d’Italia e riservata ai soci. Introdotto dal presidente, Igor Imbroglini, interverrà Michele d’Andrea ed è stato invitato il prefetto di Forlì-Cesena, Rinaldo Argentieri. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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