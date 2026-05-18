Al Circolo Aurora la conviviale del Rotary con le associazioni di categoria del territorio

Martedì sera alle 20, al Circolo Aurora, si terrà una conviviale riservata ai soci del Rotary Club Forlì. L’evento avrà come tema “L’inno di Mameli”, dedicato all’inno nazionale italiano. La serata coinvolgerà anche le associazioni di categoria del territorio, che parteciperanno all’iniziativa. La conviviale si svolge in un’atmosfera informale e mira a approfondire la storia e il significato dell’inno nazionale. La partecipazione è riservata ai soci del club.

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Martedì alle 20 al Circolo Aurora si svolgerà la conviviale del Rotary Club Forlì su “L’inno di Mameli”, dedicata all’inno d’Italia e riservata ai soci. Introdotto dal presidente, Igor Imbroglini, interverrà Michele d’Andrea ed è stato invitato il prefetto di Forlì-Cesena, Rinaldo Argentieri. 🔗 Leggi su Forlitoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Terni, tavola rotonda con le associazioni di categoria: “Idee e progetti per lo sviluppo del territorio”Superare la frammentazione e costruire una visione condivisa per lo sviluppo economico dell’Umbria. Quale paese nordico ha il miglior equilibrio tra aurora + paesaggio + trasporti facili? reddit Denso programma di eventi a #maggio al #Museo Audiovisivo della #Resistenza! Si parte domani con il #pranzo del Primo Maggio, sabato 2 maggio cena - #concerto con #Giancane e domenica 3 maggio con il #raduno interregionale e l'esibizione delle x.com Colonialismo: doppio appuntamento al Circolo Aurora e al PiontaIl 27 e il 28 aprile. Iniziative dell’associazione Rete Arezzo R-esiste. Nell’ambito della serie di iniziative programmate tra la Liberazione e la festa del lavoro, l’associazione Rete Arezzo R-esiste ... lanazione.it Al Circolo Culturale Aurora torna AuroraInScena 2026 con Lasciate nel ventoArezzo, 25 marzo 2026 – Domenica 29 marzo al Circolo Culturale Aurora torna AuroraInScena 2026 con Lasciate nel vento. Il terzo appuntamento di AuroraInScena presenta Lasciate nel vento una ... lanazione.it