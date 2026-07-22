L’inchiesta sulle presunte spie russe reclutate all’interno dell’apparato italiano della sicurezza e della Difesa si allarga. Dopo l’arresto degli ex funzionari dell’Aisi Gavino Raoul Piras e Vincenzo Di Pasquale, accusati di aver ceduto informazioni riservate a funzionari dell’intelligence di Mosca, la procura militare punta ora su altri quattro militari italiani. Si tratta di Gianluca Nardella, Sergio Romeo, Davide Piantanida e Giuseppe Tempesta, per i quali il gip militare Enrico Della Ratta Rinaldi ha disposto la sospensione per quattro mesi «dall’esercizio di qualsiasi ufficio o servizio alle dipendenze dell’Amministrazione della Difesa». 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Quattro militari sospesi per il caso dei documenti passati a Mosca

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Quattro militari sospesi per il caso dei documenti passati a Mosca linkiesta.it/2026/07/spie-r… via @Linkiesta x.com

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