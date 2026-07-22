Nella sua abitazione e nel box annesso, gli agenti hanno trovato quasi un chilo di droga e circa 15.000 euro in contanti. La polizia ha eseguito l’arresto di un uomo di 30 anni, ritenuto coinvolto nello spaccio di sostanze stupefacenti. La droga era nascosta in varie parti della casa e nel garage, insieme al denaro che sarebbe stato utilizzato per le attività illecite.

Milano, 22 luglio 2026 – Detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. È l’accusa che ha portato all’ arresto da parte della Polizia Locale di un 30enne italiano. A seguito di alcuni giorni di osservazione, gli agenti all'Unità Investigazioni e Prevenzione hanno individuato l'uomo, intorno alle 18.15 di ieri, martedì 21 luglio, all'esterno della propria abitazione in zona viale Monza, mentre si trovava in compagnia di una donna alla quale avrebbe probabilmente appena ceduto sostanza stupefacente. L'uomo è stato trovato in possesso di 280 euro in contanti e nel corso della successiva perquisizione della sua abitazione, gli agenti hanno sequestrato circa 159 grammi di hashish, 37 grammi di marijuana gia' suddivisa in dosi e 400 euro in contanti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Quasi un chilo di droga e migliaia di euro in contanti nascosti in casa e nel box, 30enne arrestato a Milano

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IN CASA 800 GRAMMI DI COCAINA E 36MILA EURO IN CONTANTI: 24ENNE ARRESTATO | 07/02/2026

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