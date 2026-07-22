Uno studio russo pubblicato sulla rivista npj Aging utilizza un modello matematico per analizzare le cause dell'invecchiamento. L'obiettivo è determinare quale meccanismo sia il più difficile da correggere per aumentare la longevità umana. La ricerca identifica i principali fattori che contribuiscono al processo di invecchiamento, ma non fornisce una stima precisa di quanto si potrebbe vivere se si eliminassero tutte le cause.

Quanto potremmo vivere se riuscissimo a correggere ogni singolo meccanismo che ci fa invecchiare? Un gruppo di ricercatori russi ha provato a rispondere con un modello matematico, pubblicato sulla rivista npj Aging, che mette in fila le cause dell'invecchiamento per capire quale, tra tutte, resti l'ostacolo più difficile da aggirare. La risposta riguarda chi segue con curiosità le promesse della medicina della longevità, perché lo studio individua il limite biologico che ad oggi nessuna terapia, per quanto avanzata, riuscirebbe a scavalcare. Il punto di partenza era un essere umano ipotetico che non invecchia mai, il cui rischio di morire resta costante nel tempo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Quanto può vivere un essere umano? Lo rivela uno studio sulla longevità

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Essere umano al posto di partigiano in Bella Ciao

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