Quante altre Saman Abbas ci sono in Italia oggi?

La Cassazione ha confermato l’ergastolo per i genitori e i cugini di Saman Abbas, e 22 anni allo zio. Esperte che hanno seguito il processo stimano che molte ragazze in Italia vivano ancora situazioni simili, sotto controllo familiare e matrimoni imposti. Si cercano metodi per riconoscere e proteggere queste giovani, spesso invisibili e in pericolo. Non sono disponibili dati ufficiali sulla presenza di altre vittime, ma si evidenzia la difficoltà nel rilevare casi nascosti.

La Cassazione ha reso definitiva la sentenza sul caso Saman Abbas: ergastolo per i genitori e i cugini, 22 anni allo zio. Cinque esperte che hanno seguito da vicino il processo raccontano quante ragazze vivono ancora oggi come lei, vittime di controllo familiare e matrimoni imposti, e cosa si può fare per riconoscerle e proteggerle in tempo. L'articolo integrale di Flavia Caroppo è disponibile solo nella versione digitale di Novella 2000. L'articolo proviene da Novella 2000. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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