Quando Tom Cruise ruppe un dito a Vittorio Cecchi Gori | l’aneddoto di Rita Rusic

La produttrice Rita Rusic ha raccontato un divertente aneddoto su Tom Cruise e Vittorio Cecchi Gori, risalente alla fine degli anni ’80, quando l’ex moglie del divo e il produttore collaborarono per il film Dimenticare Palermo. In quell’occasione l’attore e Cecchi Gori giocarono una partita a pallacanestro, con risultati un po’ fantozziani. Nel podcast Fuori di Cabello, condotto da Victoria Cabello, Rusic ha raccontato che si trovavano tutti a Palermo – Tom Cruise accompagnava Mimi Rogers, che all’epoca era sua moglie, poi Jim Belushi e la sua fidanzata e naturalmente anche lei e Vittorio Cecchi Gori. “Tom è fissato con la pallacanestro, con... 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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Quando Tom Cruise ruppe un dito a Vittorio Cecchi Gori: l’aneddoto di Rita RusicRita Rusic racconta un divertente aneddoto risalente alla fine degli anni '80: durante una partita di basket a Palermo, Tom Cruise ruppe un dito a Vittorio Cecchi Gori. cinemaserietv.it