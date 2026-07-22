Quando Tom Cruise ruppe un dito a Vittorio Cecchi Gori | l’aneddoto di Rita Rusic
Rita Rusic ha ricordato un episodio degli anni ’80 in cui Tom Cruise si ferì durante le riprese di un film. L’attore si ruppe un dito mentre lavorava con Vittorio Cecchi Gori per il film Dimenticare Palermo, coinvolgendo anche l’ex moglie di Cruise. La produttrice ha descritto l’accaduto come un episodio divertente legato a quell’esperienza di produzione.
La produttrice Rita Rusic ha raccontato un divertente aneddoto su Tom Cruise e Vittorio Cecchi Gori, risalente alla fine degli anni ’80, quando l’ex moglie del divo e il produttore collaborarono per il film Dimenticare Palermo. In quell’occasione l’attore e Cecchi Gori giocarono una partita a pallacanestro, con risultati un po’ fantozziani. Nel podcast Fuori di Cabello, condotto da Victoria Cabello, Rusic ha raccontato che si trovavano tutti a Palermo – Tom Cruise accompagnava Mimi Rogers, che all’epoca era sua moglie, poi Jim Belushi e la sua fidanzata e naturalmente anche lei e Vittorio Cecchi Gori. “Tom è fissato con la pallacanestro, con... 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Il Basquiat di Cecchi Gori e la richiesta di arresto per l’ex moglie Rita Rusic: «Ma l’avevo pagato io»
Leggi anche: Buon compleanno Rita Rusic, Marina Massironi, Laura Pausini
Argomenti più discussi: The Odyssey, Tom Cruise rompe il silenzio: il verdetto è virale; Hanno imparato a pilotare veri aerei: Tom Cruise nel folle film che ha cambiato per sempre il cinema; Questa pagliacciata è ridicola: che diavolo ci fa Tom Cruise lì?; Digger: Tom Cruise dice di aver impiegato 40 anni per prepararsi al ruolo.
Quando Tom Cruise ruppe un dito a Vittorio Cecchi Gori: l’aneddoto di Rita RusicRita Rusic racconta un divertente aneddoto risalente alla fine degli anni '80: durante una partita di basket a Palermo, Tom Cruise ruppe un dito a Vittorio Cecchi Gori. cinemaserietv.it
Il fotografo paparazzo Ron Galella era solito indossare un casco da football americano quando si trovava nei pressi dell’attore Marlon Brando. Nel 1973, quest’ultimo gli sferrò un pugno che gli ruppe la mandibola e gli fece perdere cinque denti. facebook