Quando il design diventa un’esperienza da attraversare
Una galleria dell’ex ferrovia di Fiames, nota come Attraverso, è stata riqualificata e ora si presenta come una destinazione, non più solo un passaggio. La trasformazione ha portato a un intervento di riqualificazione che cambia il suo utilizzo, invitando i visitatori a viverla come esperienza. La riapertura ha coinvolto lavori di ristrutturazione e allestimento, rendendo il luogo accessibile e fruibile come spazio culturale e di visita.
Per molti anni è stata soltanto un passaggio, un non-luogo da percorrere per arrivare altrove. Con Attraverso, la storica galleria dell’ex ferrovia di Fiames cambia prospettiva e diventa una destinazione. Succede a Cortina d’Ampezzo, nell’ambito del Cortina Design Weekend, dove uno spazio nato per il transito è stato reinterpretato come ambiente da abitare, vivere, ascoltare e condividere. Il progetto nasce dall’idea e dalla direzione creativa di Ludovica Rubbini, general manager di SanBrite, che negli ultimi anni ha contribuito, insieme a Riccardo Gaspari, a trasformare un’azienda agricola di montagna in uno dei riferimenti contemporanei dell’ospitalità italiana. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
Wine & Real Estate Experience - Tenuta Capetti, Caprino Veronese (VR)
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