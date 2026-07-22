Quando il design diventa un’esperienza da attraversare

Notizia in breve

Una galleria dell’ex ferrovia di Fiames, nota come Attraverso, è stata riqualificata e ora si presenta come una destinazione, non più solo un passaggio. La trasformazione ha portato a un intervento di riqualificazione che cambia il suo utilizzo, invitando i visitatori a viverla come esperienza. La riapertura ha coinvolto lavori di ristrutturazione e allestimento, rendendo il luogo accessibile e fruibile come spazio culturale e di visita.