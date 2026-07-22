Qualcosa si muove sulle liste d’attesa

Nei primi sei mesi del 2026, le visite specialistiche e gli esami eseguiti entro i tempi previsti sono aumentati rispetto ai periodi precedenti. A giugno, i dati indicano comunque che il problema delle liste d’attesa non è completamente risolto.

Nei primi sei mesi del 2026 le visite specialistiche e gli esami fatti entro i tempi previsti sono aumentati, ma non è ancora tutto risolto A giugno di quest’anno è stato approvato un nuovo piano con un approccio in parte nuovo: prevede tra le altre cose un maggiore controllo sulle prescrizioni, per farne meno e più accurate, e sul rispetto dell’obbligo di garantire gli appuntamenti. Più che sull’offerta, quindi, ora punta a ridurre la domanda, cioè il numero di prescrizioni spesso inutili che intasano il sistema sanitario. Agenas ha analizzato le prestazioni erogate dalle aziende sanitarie italiane per le 14 visite specialistiche più frequenti e per 22 esami diagnostici. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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