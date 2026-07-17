Ma come è la Corea del Nord in fatto di mobilità? Fino a poco tempo fa le auto circolanti erano perlopiù dei funzionari del governo o dell’esercito. Ma da un paio d’anni a questa parte la situazione ha iniziato a cambiare perché la proprietà privata dei veicoli è stata regolamentata: ora, infatti, è permesso ai cittadini – purché dotati di patente di guida – di acquistare un mezzo per nucleo familiare presso le concessionarie autorizzate dallo Stato. Questa trasformazione è stata trainata da un’economia in espansione, alimentata soprattutto dai rubli derivanti dall’appoggio militare alla Russia: si stima infatti che la vendita di armi e il supporto bellico abbiano fruttato al regime tra i 7,7 e i 14,4 miliardi di dollari nel periodo compreso tra l’agosto del 2023 e la fine del 2025. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Corea del Nord, qualcosa si muove nel mercato auto. Ora i cittadini (fortunati) possono comprarne una

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