Pubbliche Amministrazioni al via il censimento del patrimonio ICT | questionario entro il 30 settembre calendario separato per scuole e università

Da orizzontescuola.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le Pubbliche Amministrazioni devono compilare un questionario sul patrimonio ICT entro il 30 settembre. L’Agenzia per l’Italia Digitale ha iniziato il censimento dell’infrastruttura e delle applicazioni, in collaborazione con il Dipartimento per la trasformazione digitale. Sono previsti calendari separati per scuole e università.

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L’Agenzia per l’Italia Digitale ha avviato il censimento del patrimonio infrastrutturale e applicativo delle Pubbliche Amministrazioni, realizzato in collaborazione con il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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