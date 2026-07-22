Pubbliche Amministrazioni al via il censimento del patrimonio ICT | questionario entro il 30 settembre calendario separato per scuole e università
Le Pubbliche Amministrazioni devono compilare un questionario sul patrimonio ICT entro il 30 settembre. L’Agenzia per l’Italia Digitale ha iniziato il censimento dell’infrastruttura e delle applicazioni, in collaborazione con il Dipartimento per la trasformazione digitale. Sono previsti calendari separati per scuole e università.
L’Agenzia per l’Italia Digitale ha avviato il censimento del patrimonio infrastrutturale e applicativo delle Pubbliche Amministrazioni, realizzato in collaborazione con il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Notizie e thread social correlati
Corsi di formazione per dipendenti pubblici: adesioni entro il 23 giugno. Avviso INPS per le pubbliche amministrazioniLe pubbliche amministrazioni interessate devono presentare le adesioni entro il 23 giugno.
PC, tablet, software e sussidi digitali al personale scolastico: cosa possono acquistare le scuole ammesse. Rendicontazione entro il 30 settembreIl Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato le graduatorie delle scuole ammesse all’avviso pubblico n.
Temi più discussi: Innovazione e management per la Pa: al via un nuovo master; Innovazione e management per la Pa: al via un nuovo master; Minerva: la nuova piattaforma del Dipartimento della funzione pubblica; PNRR: centrati gli obiettivi europei con 13mila PA in cloud.
Al via la manifestazione di interesse, (link in basso) rivolta ad enti locali, amministrazioni pubbliche e soggetti istituzionali, associazioni no profit ed organismi del terzo settore, artisti individuali o riuniti in collettivo, con esclusione dei soggetti privati a scopo d facebook
Diciotto mila centonovantasette. Non è il numero degli abitanti di un paese, ma i contratti integrativi firmati dalle pubbliche amministrazioni italiane nel corso del 2025. È il dato più alto da quando l'Aran ha iniziato a contarli, nel 2016. Rispetto a … x.com
Energia elettrica per le pubbliche amministrazioni, al via la nuova gara Consip da 3,1 miliardiConsip ha pubblicato la nuova gara per la fornitura di energia elettrica alle pubbliche amministrazioni ... msn.com
Pubblica amministrazione: al via concorso per 2.200 nuove assunzioni al Sud per migliorare l’impiego di fondi europei. Meloni, con nuovi talenti slancio alle Regioni del ...Prende il via oggi il bando del concorso Ripam per l’assunzione di 2.200 nuovi funzionari, nelle amministrazioni territoriali di Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e ... agensir.it