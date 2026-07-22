Pubbliche Amministrazioni al via il censimento del patrimonio ICT | questionario entro il 30 settembre calendario separato per scuole e università

Notizia in breve

Le Pubbliche Amministrazioni devono compilare un questionario sul patrimonio ICT entro il 30 settembre. L’Agenzia per l’Italia Digitale ha iniziato il censimento dell’infrastruttura e delle applicazioni, in collaborazione con il Dipartimento per la trasformazione digitale. Sono previsti calendari separati per scuole e università.