Sony ha depositato un brevetto che descrive un sistema di raffreddamento per una console di nuova generazione, senza l’uso di metallo liquido. Il progetto prevede un liquido sigillato simile all’acqua, sostituto del metallo liquido usato nella PS5, e heat pipe progettati per funzionare efficacemente sia in posizione verticale che orizzontale. Non sono stati forniti dettagli sulla data di uscita o sulla compatibilità con modelli attuali. Il brevetto è stato registrato recentemente presso gli uffici competenti.

Un liquido sigillato simile all’acqua al posto del metallo liquido di PS5, con heat pipe pensati per lavorare bene sia in verticale che in orizzontale. Sony ha depositato all’inizio del 2026 un brevetto — individuato sul database dell’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (WIPO) — che descrive un sistema di raffreddamento basato sulla vaporizzazione di un liquido refrigerante sigillato, un’impostazione che si allontana nettamente dal metallo liquido adottato su PlayStation 5. Il documento non nomina esplicitamente PlayStation 6, però la tecnologia illustrata è quella tipica di una nuova generazione di console, dove smaltire il calore in modo affidabile diventa una priorità di progetto fin dalle prime fasi. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - PS6 senza metallo liquido? Il brevetto Sony sulla vaporizzazione

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PS6 FORCED to Launch by High PS5 Prices!

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