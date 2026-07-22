Per un pomeriggio, la scuola primaria di Sant’Andrea a Colle ospiterà l’evento ‘Protezione Civile in Campo’. Durante l’attività, i giovani partecipanti del Campo Scuola avranno l’opportunità di interagire con operatori del soccorso. Non sono stati comunicati dettagli su attività o orari specifici. L’evento si svolgerà nel rispetto delle norme di sicurezza e coinvolgerà i ragazzi in attività di formazione e sensibilizzazione.

Per un pomeriggio la Scuola Primaria di Sant’Andrea a Colle diventerà il punto d’incontro tra i giovani del Campo Scuola e il mondo del soccorso operativo. Venerdì 24 luglio, nel pomeriggio, la Pubblica Assistenza di Colle ospiterà una dimostrazione realizzata dai militari della Guardia di Finanza di Siena insieme agli elicotteristi del Soccorso Alpino delle Fiamme Gialle. Un appuntamento pensato per offrire ai partecipanti al progetto e al pubblico presente la possibilità di conoscere da vicino le attività di ricerca e soccorso, le tecniche utilizzate negli interventi di emergenza e le professionalità impegnate sul campo. L’iniziativa rientra nel percorso promosso da ANPAS Toscana per avvicinare i giovani alla Protezione Civile e alla cultura della sicurezza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ‘Protezione Civile in Campo’

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Protezione Civile esercitazione Campo dei Fiori 2026

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