Maxi esercitazione della Protezione civile 150 volontari in campo

Da ilgiorno.it 9 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una esercitazione della Protezione civile si è svolta nel Nord Milano, coinvolgendo circa 150 volontari. L'attività si è protratta per tre giorni e ha visto la partecipazione di diversi corpi di protezione civile e di associazioni come Cri e Anc. I volontari hanno partecipato a prove pratiche sul campo, coordinandosi tra loro durante le esercitazioni.

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Tre giorni di attività sul campo per i corpi di Protezione civile del Nord Milano, che hanno preso parte alle esercitazioni insieme a numerose onlus, come Cri e Anc, e a circa 150 volontari provenienti dal territorio. L’iniziativa aveva l’obiettivo di verificare procedure operative, capacità di coordinamento e tempi di risposta in diversi scenari di emergenza, attraverso una serie di simulazioni che hanno coinvolto squadre e strutture operative dell’area nord milanese. Il campo base, allestito a Paderno Dugnano e gestito dal Gor, ha ospitato diverse simulazioni. Ad esempio, la Protezione civile di Cormano ha organizzato due scenari di ricerca persone scomparse. Al Parco della Balossa, squadre search and rescue e unità cinofile hanno individuato e soccorso due figuranti, con il supporto della Croce Rossa Italiana. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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