È stata completata la nuova rotatoria all’incrocio di Villa Mattei. La modifica prevede l’eliminazione del semaforo e l’installazione di segnali di precedenza e delimitatori. La realizzazione è stata approvata dall’amministrazione comunale e si prevede un miglioramento nella circolazione e nella sicurezza degli automobilisti e dei pedoni. La rotatoria è stata aperta al traffico senza incidenti durante le operazioni di consegna. La decisione è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale.

La sicurezza delle nostre strade non è un costo, ma un investimento prioritario per la vita dei cittadini e per lo sviluppo delle nostre aziende. L’incrocio di Villa Mattei rappresentava da tempo un punto critico soprattutto negli orari di apertura e chiusura delle fabbriche che insistono sulla zona: con questa rotatoria cancelliamo una situazione di pericolo e consegniamo al territorio un’infrastruttura moderna, funzionale e snella". Il presidente della Provincia, Alessandro Gentilucci, commenta così il un nuovo, importante tassello nel piano di ammodernamento e messa in sicurezza della rete viaria provinciale. Verrà aperta staamttina, infatti, la rotatoria realizzata dalla Provincia all’intersezione tra la 77 bis “Montecassiano - Sambucheto” e la strada comunale d’accesso alla zona industriale di Villa Mattei. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Pronta la rotatoria all’incrocio di Villa Mattei: "Ora più sicurezza"

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