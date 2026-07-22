Pronostico Hajduk Spalato-Pafos | mettono la qualificazione in discesa

Da ilveggente.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Hajduk Spalato affronta il Pafos nella partita d’andata del secondo turno preliminare di Europa League. La squadra croata, già passata un turno preliminare, si prepara a sfidare gli ciprioti. La gara si disputa in una delle prossime ore e sarà trasmessa in diretta. La qualificazione si decide in questa partita, che si gioca in un clima di attesa tra i tifosi di entrambe le squadre.

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Hajduk Spalato-Pafos è la gara d’andata del secondo turno preliminare di Europa League. Pronostico e dove vederla  I croati dell’Hajduk hanno già dovuto affrontare un turno preliminare di Europa League. Con difficoltà – una vittoria e una sconfitta, ma il computo totale delle reti è stato a favore dei padroni di casa – ci sono riusciti. (Instagram) – Ilveggente.it E questo è un fattore: il fatto di aver già giocato una doppia gara ufficiale, a differenza del Pafos che fino al momento ha fatto solo amichevoli, potrebbe essere senza dubbio un aiuto, almeno sotto l’aspetto fisico. Ma non solo, anche sotto quello caratteriale i croati hanno dimostrato di essere già pronti ad affrontare partite di un certo valore. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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