Il match Besiktas-Midtjylland si disputa giovedì alle 20:00, valida per l’andata del secondo turno di qualificazione all’Europa League 2026-27. La squadra turca affronta la trasferta in una fase delicata della competizione. Le formazioni sono ancora da ufficializzare, e il pronostico indica una partita aperta. La diretta sarà disponibile su streaming e in tv.

Besiktas-Midtjylland è un match valido per l’andata del secondo turno di qualificazione all’Europa League 2026-27 e si gioca giovedì alle 20:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming. Dopo un’annata deludente, conclusa al quarto posto dietro alle irraggiungibili Galatasaray e Fenerbahçe e finanche al Trabzonspor, il Besiktas ha deciso di ripartire da uno degli allenatori italiani più interessanti dell’ultimo quinquennio, Vincenzo Italiano, reduce dalle felicissime esperienze al timone di Fiorentina e Bologna (con i felsinei ha addirittura vinto la Coppa Italia nel 2025). L’ex tecnico di viola e rossoblù sembrava destinato al Napoli, prima che gli azzurri virassero improvvisamente su Max Allegri. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Besiktas-Midtjylland: debutto complicato per Italiano

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