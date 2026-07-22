Procura Europea l’iper-specializzazione che non perdona | presidi sotto esame per ogni scelta su PON e Next Generation EU INTERVISTA a Salazar

Notizia in breve

La Procura Europea, attiva dal 2021, sta monitorando attentamente le decisioni prese sui fondi del PON e del Next Generation EU. I dirigenti scolastici devono affrontare controlli e verifiche sui presidi e le scelte relative a queste risorse. La procedura di supervisione si concentra su ogni fase delle decisioni, evidenziando un livello di attenzione molto elevato. La gestione di tali fondi è soggetta a verifiche che coinvolgono direttamente le istituzioni scolastiche.