Procura Europea l’iper-specializzazione che non perdona | presidi sotto esame per ogni scelta su PON e Next Generation EU INTERVISTA a Salazar

Da orizzontescuola.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Procura Europea, attiva dal 2021, sta monitorando attentamente le decisioni prese sui fondi del PON e del Next Generation EU. I dirigenti scolastici devono affrontare controlli e verifiche sui presidi e le scelte relative a queste risorse. La procedura di supervisione si concentra su ogni fase delle decisioni, evidenziando un livello di attenzione molto elevato. La gestione di tali fondi è soggetta a verifiche che coinvolgono direttamente le istituzioni scolastiche.

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Procura Europea, l'iper-specializzazione che non perdona: presidi sotto esame per ogni scelta

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