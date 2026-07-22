Procura Europea l’iper-specializzazione che non perdona | presidi sotto esame per ogni scelta su PON e Next Generation EU INTERVISTA a Salazar
La Procura Europea, attiva dal 2021, sta monitorando attentamente le decisioni prese sui fondi del PON e del Next Generation EU. I dirigenti scolastici devono affrontare controlli e verifiche sui presidi e le scelte relative a queste risorse. La procedura di supervisione si concentra su ogni fase delle decisioni, evidenziando un livello di attenzione molto elevato. La gestione di tali fondi è soggetta a verifiche che coinvolgono direttamente le istituzioni scolastiche.
La Procura Europea è operativa dal 2021, ma per i dirigenti scolastici il cambiamento è ancora tutto da metabolizzare. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Procura Europea, l'iper-specializzazione che non perdona: presidi sotto esame per ogni scelta
Notizie e thread social correlati
Luce verde per Spagna, Belgio e Portogallo, in arrivo 8,5 miliardi del Next Generation EULa Commissione europea ha approvato un totale di 8,5 miliardi di euro per tre paesi, includendo la sesta tranche di finanziamenti per la Spagna, la...
Rivals 2 è così gioiosamente sopra le righe, che le si perdona ogni eccessoRivals 2 si presenta come un gioco che non teme di esagerare, portando avanti uno stile molto colorato e pieno di energia.
Temi più discussi: Frode su fondi Pnrr in Italia, 84 indagati dalla Procura europea. Sequestrati 20 milioni; Frode presunta al Recovery Fund, sequestri per 20 milioni di euro in Italia; Frode sui fondi del Pnrr in Italia: 84 indagati, sequestrati 20 milioni; Pnrr, sospetta frode su fondi in Italia: 84 indagati da Procura europea.
Per la Procura di Ancona, invece, l'uccisione di Luigia Fortunato da parte del marito Sami Khemaies non è stato un femminicidio, ma un omicidio volontario. Ai microfoni di Radio Onda d'Urto è intervenuta Cristina Guatta, avvocata della Casa delle donne Bres facebook
Ue, via libera all'adesione dell'Ungheria alla Procura europeaLa Commissione europea ha adottato oggi una decisione che conferma la partecipazione dell'Ungheria alla Procura europea (Eppo), a seguito della richiesta di adesione presentata dall'Ungheria nel maggi ... ansa.it
Ungheria: Magyar deciderà se Procura europea potrà indagare sulla precedente amministrazioneQuando la Polonia ha comunicato alla Commissione europea di voler entrare a far parte della Procura europea, ha deciso che l'Ufficio avrebbe avuto giurisdizione a partire dalla sua creazione nel 2021 ... it.euronews.com