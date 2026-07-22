Sabato si svolge la processione di San Giacomo nel castagneto di Ospitale di Fanano. La comunità locale si riunisce per la festa patronale, che si celebra da secoli. La cerimonia coinvolge i residenti e si svolge tradizionalmente nel territorio circostante. La festa prevede una processione che attraversa le aree boschive, con partecipanti che portano il simulacro del santo. Nessuna modifica o interruzione è stata annunciata rispetto alle edizioni passate.

La comunità di Ospitale di Fanano si prepara a celebrare, sabato, la secolare festa patronale dedicata a San Giacomo Maggiore, una ricorrenza che si rinnova da secoli. Il programma prenderà il via alle 11 con la Santa Messa, cui seguirà la tradizionale processione nel castagneto, presiedute da S.E. Rev.ma Fra’ Sergio Galdi d’Aragona, OFM, della Custodia di Terra Santa. Alla cerimonia prenderanno parte le confraternite e una rappresentanza dei Cavalieri del Santo Sepolcro, delegazione di Modena. La giornata si concluderà alle 21 con il concerto nella chiesa parrocchiale. Le iniziative sono promosse con il sostegno di Sorgente Monte Cimone – Gruppo SEM, dell’Associazione culturale Ottonello Ottonelli e della popolazione locale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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