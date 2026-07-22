La pelle disidratata, spesso confusa con quella secca, può sembrare screpolata o opaca. La disidratazione si verifica quando la pelle perde acqua, mentre la pelle secca è caratterizzata da una produzione di sebo insufficiente. La differenza si evidenzia nella sensazione e nell’aspetto: la disidratazione può essere temporanea e migliorata con l’idratazione, mentre la pelle secca tende a essere più persistente. Spesso si utilizzano i termini come sinonimi, ma si tratta di problematiche diverse.

Parte della confusione deriva dal fatto che i termini «pelle secca» e «pelle disidratata» vengono spesso usati come sinonimi, nonostante si tratti di due problemi molto diversi. «La pelle disidratata è una condizione medica, il che significa che è temporanea, si può curare e può colpire chiunque, anche chi ha la pelle grassa», spiega la dottoressa Victoria Russell-Akselberg, medico estetico e fondatrice di Akselberg Clinic. «La pelle secca, invece, è un tipo di pelle determinato dalla genetica, che produce semplicemente poco sebo». «Mi capita spesso di vedere clienti frustrate perché la loro pelle è lucida e soggetta a imperfezioni, e al contempo “tira”», afferma Thomas. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Probabilmente la vostra pelle non è secca ma solo disidratata: ecco come farla brillare di nuovo, secondo le esperte

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Pelle secca VS disidratata || come riconoscerla e che skincare fare

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