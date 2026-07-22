Privacy e cybersecurity come rafforzare la sicurezza digitale della scuola Guida e 7 documenti da scaricare

La scuola ha avviato una serie di iniziative per rafforzare la sicurezza digitale, in seguito alla crescente digitalizzazione delle attività. Sono stati pubblicati sette documenti ufficiali da scaricare, che forniscono linee guida e procedure per migliorare la privacy e la cybersecurity. La diffusione di strumenti digitali ha aumentato i rischi informatici, spingendo le istituzioni a mettere in atto misure più stringenti per proteggere i dati e le reti.

La crescente digitalizzazione ha certamente migliorato l’efficienza amministrativa e la qualità dei servizi offerti, ma ha anche ampliato la superficie di esposizione ai rischi informatici. Ogni dispositivo collegato alla rete, ogni account di accesso, ogni piattaforma utilizzata rappresenta infatti un potenziale punto di vulnerabilità che richiede adeguate misure di protezione. Per questo motivo la sicurezza. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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