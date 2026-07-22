Primitive War la guerra ai dinosauri è iniziata – Recensione

Vietnam, 1968. Un plotone di berretti verdi in missione segreta scompare in una valle remota e inesplorata nel cuore della giungla. Il colonnello Jericho richiama in servizio la Vulture Squad, un’unità di ricognizione guidata dal sergente Baker, affinché si rechi sul campo per scoprire cosa sia accaduto alla precedente spedizione. In Primitive War quello che i militari trovano al loro arrivo va contro ogni logica. Dopo essersi imbattuti in un’impronta gigante di origine sconosciuta, vengono infatti attaccati da un branco di velociraptor e scoprono come l’intera fauna locale sia stata sostituita dalle più svariate specie di dinosauri.... 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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