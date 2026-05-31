A War on Women è un documentario della regista Raha Shirazi che racconta cinquant’anni di resistenza femminile in Iran. Il film mostra le azioni di disobbedienza quotidiana e le proteste delle donne contro restrizioni e repressioni. Attraverso testimonianze e immagini d’archivio, il documentario evidenzia le sfide e la determinazione delle attiviste nel tempo. La regista si concentra sul ruolo delle donne nella lotta contro le limitazioni imposte dal regime.

La regista Raha Shirazi ci conduce, con A War on Women, in un viaggio nell'insurrezione femminile iraniana con cinquant'anni di lotte e atti di disobbedienza quotidiana. Settembre 2022, Mahsa Amini muore mentre in custodia della polizia morale iraniana per non aver indossato in modo corretto il velo. È il punto di partenza di una mobilitazione popolare che si sintetizza nello slogan "Donna, vita, libertà" e che non ha precedenti nella storia recente della Repubblica Islamica. Ma è anche il punto di partenza del documentario A War on Women di Raha Shirazi, che sottolinea un punto in particolare: non si tratta di una rivolta improvvisa, di un'esplosione inaspettata, ma di un sentimento maturato in oltre quarant'anni di lotte e repressioni, di atti di disobbedienza messi in pratica . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - A War on Women, la recensione: Uno spaccato di resistenza femminile

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A War on Women, la recensione: Uno spaccato di resistenza femminileLa regista Raha Shirazi ci conduce, con A War on Women, in un viaggio nell'insurrezione femminile iraniana con cinquant'anni di lotte e atti di disobbedienza quotidiana. movieplayer.it

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