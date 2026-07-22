I prezzi della benzina sono aumentati nelle ultime settimane. Il governo ha confermato di non prevedere ulteriori sconti sulle accise. La decisione riguarda le politiche di intervento sui costi dei carburanti, senza annunci di modifiche immediate o future. La questione dei prezzi rimane aperta, con le tariffe che continuano a salire senza interventi diretti da parte delle autorità.

Ogni viaggio in auto, soprattutto durante i mesi estivi, porta con sé una domanda che molti automobilisti si pongono prima di partire: quanto costerà il prossimo pieno? Per milioni di italiani il rifornimento è diventato ormai una delle voci di spesa più monitorate, tra rincari del costo della vita e oscillazioni che incidono direttamente sul bilancio familiare. Con l’arrivo delle vacanze e degli spostamenti tipici dell’estate, il tema del prezzo dei carburanti torna quindi al centro dell’attenzione. Le partenze di luglio e agosto rappresentano infatti il momento dell’anno in cui aumenta il consumo di benzina e diesel, rendendo ancora più evidente ogni variazione del costo alla pompa. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Segui gli aggiornamenti su Benzina.

© Thesocialpost.it - Prezzi della benzina in risalita: il Governo dice no a nuovi sconti sulle accise

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

CARO BENZINA, CONVENTO: «IL GOVERNO INTERVENGA» | 04/03/2026

Notizie e thread social correlati

Taglio accise, governo prolunga sconto su benzina e diesel fino all’8 giugno: i nuovi prezzi dei carburantiIl governo ha deciso di prolungare lo sconto sulle accise sui carburanti fino all'8 giugno, estendendo così di due settimane la misura già in atto.

Leggi anche: Oggi scade il taglio delle accise, governo verso lo stop agli sconti: quanto aumenteranno diesel e benzina

Temi più discussi: Prezzo diesel e benzina, nuovi aumenti dei carburanti: i dati; da lunedì 20/7 disponibile la nuova App Osservaprezzi Carburanti; Prezzi carburanti, il diesel aumenta il doppio della benzina. Pieno da record; Benzina e diesel, dove costano meno? Da oggi la app ufficiale Osservaprezzi carburanti con i prezzi in tempo reale.

In Italia, stando ai dati del Mimit degli ultimi giorni, il gasolio ha ufficialmente superato la barriera dei 2 euro al litro anche sui distributori delle strade ordinarie. Ma salgono anche i prezzi della benzina shorturl.at/kBLhm x.com

Carburanti, salgono ancora prezzi benzina e dieselCon il Brent di nuovo sopra i 90 dollari e le quotazioni dei prodotti raffinati in deciso aumento, i prezzi dei carburanti alla pompa continuano la loro corsa: diesel a 2,12 euro/ ... adnkronos.com

Gas e benzina, i prezzi della settimana: tutelato a 0,50 €/Smc, diesel a 2,042Aggiornamento settimanale dei prezzi delle commodities energetiche e carburanti in Italia. Benzina, diesel, GPL e gas naturale con focus regionale (Bolzano ... finanza.com