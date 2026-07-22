Preziosi per natura | i gioielli in legno sono la tendenza dell'Estate 2026 che mette d’accordo lusso e low cost

Da iodonna.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Per l’estate 2026, i designer di gioielli stanno puntando sui pezzi realizzati in legno, un materiale che si sta affermando come tendenza. Questi gioielli combinano elementi di lusso e accessibilità, sfidando l’idea che solo oro e pietre preziose siano “preziosi”. La scelta del legno si traduce in creazioni che uniscono naturalezza e stile, rendendo i gioielli più versatili e pratici per la stagione calda. La tendenza coinvolge sia pezzi di alta gamma sia opzioni più economiche.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

N on è tutto oro ciò che fa tendenza. Per l’Estate 2026, i designer di gioielli stanno riscoprendo un materiale che difficilmente si sarebbe immaginato accanto a diamanti e pietre preziose: il legno. Materico, organico e a tratti grezzo, porta nei look quell’anima bohémien che torna puntuale con la bella stagione, ma lo fa in una veste molto più sofisticata. Come abbinare le infradito gioiello: 5 look chic per brillare nell’Estate 2026 X Dai marchi accessibili all’alta gioielleria, viene scolpito, intagliato e levigato per trasformarsi in bracciali, collane, anelli e orecchini dal forte impatto scultoreo. La tendenza più inaspettata dell’estate non luccica: mostra le venature. 🔗 Leggi su Iodonna.it

preziosi per natura i gioielli in legno sono la tendenza dell estate 2026 che mette d8217accordo lusso e low cost
© Iodonna.it - Preziosi per natura: i gioielli in legno sono la tendenza dell’Estate 2026 che mette d’accordo lusso e low cost
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Più preziosi di un DIAMANTE Ecco i legni più rari del mondo!

Video Più preziosi di un DIAMANTE? Ecco i legni più rari del mondo!

Notizie e thread social correlati

Il reggiseno c’è e si vede: bra mania, la tendenza dell’estate 2026 che ridefinisce l’estetica femminileIl reggiseno diventa protagonista dell’estate 2026, con i look bra mania che lo portano in primo piano come capo principale.

Emily Ratajkowski insegna, il tubino lungo (e low cost) è la scelta tattica dell’estatePer l'estate, molte persone scelgono di aggiornare il guardaroba con capi semplici e versatili che sembrano più costosi di quanto siano.

Argomenti più discussi: Dietro ogni albero c’è una storia umana: Jacques Rocher racconta la sostenibilità che crea valore; Dal soccorso al monitoraggio satellitare: giovane capovaccaio torna a volare nei cieli siciliani; Posta Fibreno, due giornate gratuite per scoprire i tartufi nella riserva del lago; Roccacerro e Zio Paolo: un documentario sulle radici, i borghi e la vita silenziosa dell’Abruzzo.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web