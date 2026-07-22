Per l’estate 2026, i designer di gioielli stanno puntando sui pezzi realizzati in legno, un materiale che si sta affermando come tendenza. Questi gioielli combinano elementi di lusso e accessibilità, sfidando l’idea che solo oro e pietre preziose siano “preziosi”. La scelta del legno si traduce in creazioni che uniscono naturalezza e stile, rendendo i gioielli più versatili e pratici per la stagione calda. La tendenza coinvolge sia pezzi di alta gamma sia opzioni più economiche.

N on è tutto oro ciò che fa tendenza. Per l’Estate 2026, i designer di gioielli stanno riscoprendo un materiale che difficilmente si sarebbe immaginato accanto a diamanti e pietre preziose: il legno. Materico, organico e a tratti grezzo, porta nei look quell’anima bohémien che torna puntuale con la bella stagione, ma lo fa in una veste molto più sofisticata. Come abbinare le infradito gioiello: 5 look chic per brillare nell’Estate 2026 X Dai marchi accessibili all’alta gioielleria, viene scolpito, intagliato e levigato per trasformarsi in bracciali, collane, anelli e orecchini dal forte impatto scultoreo. La tendenza più inaspettata dell’estate non luccica: mostra le venature. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Preziosi per natura: i gioielli in legno sono la tendenza dell’Estate 2026 che mette d’accordo lusso e low cost

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